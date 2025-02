Die Öffnungszeiten der Hütten im Thüringer Wald sollen besser aufeinander abgestimmt werden. Ziel sei es, dass Gäste und Touristen nicht mehr vor verschlossenen Türen stehen, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Das betreffe die Öffnungszeiten an Feiertagen oder Ruhetagen. Zudem sollen die Öffnungszeiten öffentlich besser kommuniziert werden, etwa auf dem Tourenportal oder den Gemeindeseiten.

Um mehr Sichtbarkeit und Verlässlichkeit in das Angebot zu bekommen, will der Regionalverbund ein Netzwerk der Hüttenbetreiber aufbauen. Ein erstes Treffen mit den Gastronomen und Vereinen, die die Hütten bewirtschaften, gab es bereits und habe viel positives Feedback bekommen. Ein nächstes Treffen sei in etwa einem halben Jahr geplant.