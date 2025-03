Drei weitere Thüringer Traditionen haben es in das Bundesverzeichnis "Immaterielles Kulturerbe" geschafft. Nach Angaben der Staatskanzlei wurden Bau und Spiel der Waldzither, die Brettspielkultur sowie das Töpfer- und Keramikerhandwerk in Thüringen und im Harz am Mittwoch in die Liste aufgenommen. Insgesamt hatte das Land vier Empfehlungen abgegeben. Nicht aufgenommen wurde die Dahlientradition im Mittleren Elstertal.