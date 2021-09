Hollywoodstar Johnny Depp unterstützt den VfB Suhl mit einem Autogramm auf einem Vereinstrikot. Das berichtet der mit Depp befreundete Musikmanager Alex Becker. Das Trikot soll am Jahresende zugunsten des Vereins versteigert werden. "Sollte schon vorher ein Gönner ein unmoralisches Angebot abgeben und unseren Verein unterstützen wollen, so kann er sich gerne über den Verein an mich wenden", sagte Becker.