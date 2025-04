Für einen weiteren Spielschein aus einer Annahmestelle in Erfurt gab es laut Staatslotterie außerdem 100.000 in der Zusatzlotterie Super 6. Seit Gründung der Thüringer Staatslotterie 1991 gab es den Angaben nach 99 Gewinne in Millionenhöhe. In diesem Jahr waren es bereits drei.