In Suhl sollen ab dem nächsten Jahr E-Bikes produziert werden. Wie eine Unternehmenssprecherin MDR THÜRINGEN bestätigte, will die Ehrhardt AG in einer Fabrikhalle in der Auenstraße eine Manufaktur für hochwertige Elektrofahrräder einrichten.

Die E-Bikes sollen bis zu 10.000 Euro kosten. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Lisa Kettwig,