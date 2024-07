Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer aus Bayern ist am Freitagabend auf der A73 bei Suhl schwer verunglückt und schwebt in Lebensgefahr. Ersthelfer entdeckten den Schwerverletzten am rechten Fahrbahnrand der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Suhl-Friedberg und Suhl-Zentrum, wie die Polizei mitteilte.