Noch an der Abendkasse wurden fleißig Tickets verkauft. Am Ende waren es fast 900 Menschen, die Nena nach Suhl auf den Platz der Deutschen Einheit folgten. Unter ihnen viele Menschen aus Suhl und Umgebung, die sich freuten, dass nach der Corona-Zwangspause endlich wieder was los ist: Familien, Pärchen, Freundesgruppen. Frei nach dem Motto: Nena geht immer.

Mit angereist war Nenas Familie. Ihr Lebensgefährte Philipp Palm war zwischendurch am Rande des Konzertgeländes zu sehen. Ihre Tochter und zwei ihrer Söhne standen mit ihr auf der Bühne - als Backgroundsänger und Tänzer sowie an der Gitarre. Der älteste Sohn, Sakias, performte auch einen eigenen Song.

Im März hatte sie sich in einem Instagram-Post bei den Demonstranten einer Anti-Corona-Demonstration in Kassel bedankt. Der Post war unterlegt mit einem Lied von Xavier Naidoo. Der Musiker ist in den vergangenen Monaten immer wieder durch verschwörungsideologische Aussagen, unter anderem in Bezug auf die Corona-Pandemie, aufgefallen. Diese Solidarisierungsbekundung von Nena waren auch am Samstag in Suhl bei einigen Fans Gesprächsthema. Die Ansichten dazu waren gemischt.