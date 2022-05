Im Streit um den Großauftrag der Bundeswehr über 120.000 neue Sturmgewehre soll am 22. Juni das entscheidende Gerichtsurteil fallen. An diesem Tag will das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf seine Entscheidung über die im vergangenen Jahr vom Suhler Hersteller C.G. Haenel eingereichte Klage gegen seinen Ausschluss aus dem Vergabeverfahren für die Gewehre verkünden. Das sagte die Vorsitzende Richterin am Mittwoch nach einer mündlichen Verhandlung.

Auftrag im Wert einer Viertelmilliarde Euro

Sollte das Gericht der Klage von Haenel stattgeben, wäre die Suhler Firma wieder im Rennen um den prestigeträchtigen Auftrag im Wert von rund einer Viertelmilliarde Euro. Dann müsste das Beschaffungsamt der Bundeswehr die Angebote der beiden Hersteller Haenel und Heckler & Koch neu bewerten. Verliert Haenel das Verfahren am OLG Düsseldorf, kann Konkurrent Heckler & Koch aus Oberndorf mit dem Auftrag rechnen. Sowohl Haenel-Geschäftsführer Olaf Sauer als auch Heckler & Koch-Sprecher Marco Seliger wollten sich am Mittwoch nach der Verhandlung nicht dazu äußern. Das halbautomatische Sturmgewehr Modell CR223 von C.G. Haenel. Waffen eines ähnlichen Modells (MK556) will Haenel an die Bundeswehr verkaufen und klagt gegen den Ausschluss aus dem Vergabeverfahren. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Urteil war viel eher erwartet worden

Ursprünglich sollte es in dem Verfahren am OLG bereits am 6. April ein Urteil geben. Die Kammer hatte jedoch eine weitere mündliche Verhandlung anberaumt. Es habe im Zusammenhang mit einem parallel laufenden Verfahren am Bundespatentgericht in München neue Aspekte gegeben, die zu erörtern wären, sagte die Vorsitzende Richterin am Mittwoch. Vor dem Patentgericht in München hatte Haenel Ende 2020 eine Nichtigkeitsklage gegen ein Patent von Heckler & Koch eingereicht.

Dabei geht es um eine Konstruktion, die das Ablaufen von Flüssigkeit und Gas aus einem Gewehr ermöglicht, damit dieses nach dem Untertauchen unter Wasser weiter schussfähig bleibt. Im Rahmen des Vergabeverfahrens für die neuen Bundeswehr-Sturmgewehre hatte Heckler & Koch seinem Konkurrenten Haenel vorgeworfen, dieses Patent verletzt zu haben, und damit letztlich den Ausschluss von Haenel aus der Vergabe erwirkt. In seiner Klage in München hat Haenel beantragt, das europaweit geltende Patent für Deutschland für nichtig zu erklären. Seit 2017 läuft das Vergabeverfahren für die neuen Bundeswehr-Sturmgewehre. Bildrechte: dpa

Wie in der Verhandlung in Düsseldorf am Mittwoch deutlich wurde, verteidigt Heckler & Koch mittlerweile einen Teil des Patents nicht mehr. Dadurch fühlt sich Haenel in seiner Auffassung bestätigt, dass das Patent insgesamt nichtig ist. Damit würde auch die Grundlage für den Ausschluss von Haenel aus dem Sturmgewehr-Vergabeverfahren entfallen, so die Anwälte des Thüringer Unternehmens. Die Anwälte des Beschaffungsamtes der Bundeswehr wie auch von Heckler & Koch bekräftigten jedoch in der Verhandlung, dass das Patent aus ihrer Sicht weiter gültig sei und die Ausschluss-Entscheidung Bestand haben müsse.

Vergabeverfahren für neues Sturmgewehr läuft seit 2017