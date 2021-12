Ein Zehnjähriger hat die Polizei bei Ermittlungen nach einem Online-Betrug in Steinach unterstützt. Die Beamten waren einem 40-Jährigen Mann auf der Spur, weil er die Daten einer Frau ausspioniert hatte. Damit bestellte er Waren im Internet und ließ sie an einen Paketshop in Steinach (Landkreis Sonneberg) liefern.