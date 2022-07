Opfer rechter Gewalt? Der brutale Mord an Klaus-Peter Kühn

Derzeit läuft auch eine wissenschaftliche Überprüfung zu Todesopfern rechter Gewalt in Thüringen an. Die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin will in Zusammenarbeit mit dem Moses-Mendelssohn-Zentrum der Universität Potsdam diese Überprüfung vornehmen. Im November 2018 hatte die Landesregierung solch eine Überprüfung beschlossen.