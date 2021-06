Der Thüringer Landtag veröffentlicht die vom Suhler Oberbürgermeister André Knapp (CDU) eingereichte Petition zur Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Wie ein Mitglied des Ausschusses sagte, erfüllt die Petition alle Formalitäten. Das heißt, sie wird auf die Petitionsplattform des Landtags gestellt.

Die Inhalte seien bisher nicht diskutiert worden, heißt es aus dem Petitionsausschuss. Wird die Petition innerhalb von sechs Wochen von mindestens 1.500 Menschen unterzeichnet, erhalten die Initiatoren eine Einladung in den Landtag. Erst dann wird das Anliegen auch inhaltlich geprüft.

Oberbürgermeister André Knapp hatte zu Beginn der Woche eine Rüge vom Landesverwaltungsamt (LVA) für sein Vorgehen im Hinblick auf die Unterkunft bekommen. LVA-Präsident Frank Roßner bat ihn um mehr Sachlichkeit und darum, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Auch der Flüchtlingsrat Thüringen forderte in der Diskussion um die Einrichtung mehr Raum für die Perspektive der dort Lebenden. Oft kämen die Geflüchteten in den Berichten über die Probleme, die mit der Einrichtung verbunden seien, nicht zu Wort.