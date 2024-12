René Schunk hat offiziell sein neues Amt als Suhler Polizeichef übernommen. Der Südthüringer wurde am Montag feierlich in der Suhler Sternwarte als neuer Leiter des Inspektionsdienstes vorgestellt. Schunk ist seit fast 30 Jahren im Polizeidienst und war zuletzt Leiter der Polizeiinspektion in Sonneberg. Vorher war er in Hildburghausen tätig.