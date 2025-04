Oberbürgermeister André Knapp stellte in Aussicht, dass das Rathaus dafür künftig an einem Samstag im Monat öffnet. Bürger könnten dann auch ohne Termin erscheinen. Menschen, die in der Woche keine Möglichkeit haben, die Verwaltung zu besuchen, könnten das dann auch am Wochenende erledigen.