Sehr regnerisch wird der Donnerstag in manchen Regionen in Mitteldeutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für Südthüringen und den Thüringer Wald Dauerregen bis Freitagmittag - mit nur kleinen Unterbrechungen.

Laut Wetterdienst setzt der Regen am Vormittag ein und hält den ganzen Donnerstag an. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 18 und 21, im Bergland zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht regnet es weiter bis in die Morgenstunden bei Temperaturen von 16 bis 12 Grad.