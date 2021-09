Beim 48. Rennsteiglauf werden in diesem Jahr keine Zuschauer im Zielgelände von Schmiedefeld/Rennsteig erlaubt sein. Das hat Jürgen Lange, der Präsident des GuthsMuts-Rennsteiglaufvereins, bei der Vorstellung des Hygienekonzepts am Donnerstag in Erfurt bekannt gegeben.

Außerdem werden alle Läuferinnen und Läufer, Wanderer und Walker aus Startblöcken von 50 Teilnehmern mit einem Abstand von 1,5 Metern auf die Strecke gehen. Dadurch ändern sich auch die Startzeiten der Rennen. Zum Beispiel starten beim Supermarathon in Eisenach die ersten Läufer eine halbe Stunde später als gewohnt um 6:30 Uhr in Richtung Schmiedefeld.

In diesem Jahr wird der Rennsteiglauf zum ersten Mal an zwei Tagen durchgeführt. Durch die Pandemie findet er nicht wie gewohnt im Mai, sondern am 2. und 3. Oktober statt. Bislang gibt es rund 8.000 Anmeldungen für den Traditionslauf. Anmeldeschluss für den 48. Rennsteiglauf ist am 15. September.