Im Rennsteigtunnel auf der Autobahn 71 bei Suhl hat ein kaputter Lastwagen am Donnerstagnachmittag für einen langen Rückstau gesorgt. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei MDR THÜRINGEN sagte, war in der Röhre Richtung Sangerhausen an dem Lastwagen der Turbolader heiß gelaufen. Dadurch gab es eine extreme Rauchentwicklung. Feuerwehr und Polizei rückten aus.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Michael Reichel