Die Suhler Feuerwehr hat den eingefrorenen Südthüringer Rettungshubschrauber wieder flugfähig gemacht. "Christoph 60" war am Donnerstag an der "Rennsteigkreuzung" zwischen Schmiedefeld und Stützerbach gelandet, um Verletzte zu versorgen.

Wegen schlechten Wetters konnte der Helikopter nicht wieder starten. Später vereiste er. Der Betreiber DRF Flugrettung engagierte einen Sicherheitsdienst, der den Hubschrauber bewachte. Am Sonnabendmorgen rückte die Feuerwehr Suhl mit einem Warmluftgebläse an und legte Wärmeschläuche um den Helikopter, um ihn aufzutauen. Gegen 11 Uhr konnten der Pilot wieder starten. Der Hubschrauber ist am Zentralklinikum Suhl stationiert. Thüringenweit stehen weitere Rettungshubschrauber in Nordhausen, Jena und Bad Berka in Bereitschaft.