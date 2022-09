Stadt Suhl Dritter Anlauf: Wieder kein Ortsteilbürgermeister für Schmiedefeld gewählt

Hauptinhalt

Nach zwei erfolglosen Anläufen sollte am Dienstag ein Ortsteilbürgermeister für Schmiedefeld in Suhl gewählt werden. Das Wahlgremium scheiterte aber bereits an der Kandidatenfrage. Die Personalie bleibt ungewiss.