Schmiedefeld am Rennsteig bleibt auch im dritten Anlauf ohne Ortsteilbürgermeister. Bei der Wahl am Dienstagabend wurde aus den Reihen des Ortsteilrates kein Kandidat vorgeschlagen. Die Wahl blieb deswegen erneut erfolglos.

In Schmiedefeld will niemand Ortsteilbürgermeister werden. (Symbol) Bildrechte: dpa

Der Gemeinde- und Städtebund Thüringen bezeichnete die erneut gescheiterte Wahl in Schmiedefeld am Rennsteig als außergewöhnlich. Verbandsgeschäftsführer Ralf Rusch sagte MDR THÜRINGEN, dass sich auch aus den Reihen des Ortsteilrates kein Kandidat finde, komme in Thüringen sehr selten vor. Im Gesetz seien für Ortsteile bewusst bestimmte Rechte verankert worden, damit sie ein Stück weit eigenständig handeln können. Jedoch würden diese Rechte nur etwas bringen, wenn sie auch durch einen Verantwortlichen wahrgenommen werden. Ansonsten könnte der Ort auch ganz auf einen Ortsteilbürgermeister und einen Ortsteilrat verzichten. Auch das sei theoretisch möglich, so Rusch.