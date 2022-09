Am Dienstagabend war in Schmiedefeld am Rennsteig die Wahl eines Bürgermeisters zum dritten Mal gescheitert. Zunächst hatten sich in Schmiedefeld keine Kandidaten zur Wahl gefunden. Die Einwohner durften daraufhin Vorschläge auf ihren Wahlzetteln machen. Weil keiner der am häufigsten vorgeschlagenen Kandidaten eine Mehrheit bekam, gab es zwei Wochen später eine Stichwahl.