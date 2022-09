Die Skigebiete in Schmiedefeld am Rennsteig und Steinach sollen künftig gemeinsam vermarktet werden. Wie die Stadt Suhl bei einer Bürgerversammlung am Dienstagabend mitteilte, wird auch die "Winterwelt" in Schmiedefeld künftig von der Thüringen Alpin GmbH bewirtschaftet. Das Unternehmen betreibt bereits die Skiarena Silbersattel in Steinach.