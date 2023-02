Mehr Infos zur Schmücke am Rennsteig - Die Schmücke ist die höchstgelegene Ansiedlung am Rennsteig im Thüringer Wald.



- Sie besteht aus einem Hotel, dem Baudensaal, einem Rucksacktreff und einer Wetterstation.



- Die Siedlung liegt in einer Höhe von 916 Metern unmittelbar am Rennsteig. Die Fläche gehört zum Suhler Ortsteil Gehlberg.



1966 wurde im Baudensaal Herbert Roths Lied "Der alte Schmückewirt" erstmals aufgeführt. Bis zu seinem Tod 1983 war der Thüringer Komponist im Baudensaal musikalischer Stammgast.



(Quelle: Wikipedia)