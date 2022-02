Sonntag Ideales Winterwetter im Thüringer Wald

Der Thüringer Wald präsentierte sich auch am Sonntag für Ausflügler und Wintersportler als ideales Ziel. Bei milden Temperaturen um drei Grad Celsius schien überwiegend die Sonne. Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald misst die Schneedecke aktuell bis zu 86 Zentimeter. Vielerorts hatte es am Freitag, in Steinach (Landkreis Sonneberg) am Samstag geschneit.