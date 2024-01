Große Posten sind der Umbau und die Sanierung des Förderzentrums mit knapp 13 Millionen Euro, die Sanierung des Ottilienbads für knapp acht Millionen Euro und der Neubau am Sportpark in der Aue. Große Summen fließen außerdem in die Straßen und den Breitbandausbau. Diese Liste möchte der Finanzdezernent vor allem denen vorhalten, "die immer nur darüber reden, was alles nicht passiert".