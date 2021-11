In Suhl hat es in der Nacht zu Montag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Wie ein Sprecher sagte, wollten die Beamten am späten Sonntagabend einen 42 Jahre alten Mann zu einem Vorwurf befragen, als dieser sich in seiner Wohnung verbarrikadierte. Er schoss zudem mit einer Armbrust auf die Tür. Der Bolzen blieb im Holz stecken.