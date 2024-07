Auf dem Simson-Treffen in Suhl haben zahlreiche Moped-Fans am Samstag dem Regen getrotzt. Die traditionelle große Ausfahrt durch die Heimatstadt der DDR-Kultmopeds stand zeitweise wegen starken Regens auf der Kippe. Pünktlich um 17 Uhr zum Höhepunkt der Veranstaltung brach das nasse Wetter ab und die Wolkendecke auf. Vorläufigen Zahlen der Veranstalter zufolge nahmen 1.500 Kult-Zweiräder an der Ausfahrt Teil.