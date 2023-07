Rund 6.000 Besucher sind den Veranstaltern zufolge an diesem Wochenende beim Simsontreffen in Suhl. Den Fans der kultigen Zweiräder wird bis Sonntag ein buntes Programm geboten. Auf dem Segelflugplatz Suhl-Goldlauter finden unter anderem Beschleunigungs- und Crossrennen sowie Burnout-Contests statt, bei denen Reifen zum Platzen gebracht werden. Außerdem gibt es einen Prüfstand, an dem Simsonfahrer die Leistung ihrer DDR-Zweiräder testen können.