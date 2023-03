Die Röhre in Richtung Sangerhausen ist dafür in den Nächten zu Dienstag und Mittwoch jeweils in der Zeit von 19 bis 6 Uhr morgens dicht. Die Tunnelröhre in Richtung Schweinfurt ist dann in den Nächten zu Donnerstag und Freitag an der Reihe. Der Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen Gräfenroda und Oberhof umgeleitet.