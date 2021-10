Das Landgericht Düsseldorf verhandelt ab Dienstag über einen Patentstreit zwischen den Waffenherstellern Heckler & Koch und C.G. Haenel . Heckler & Koch wirft seinem Thüringer Konkurrenten Haenel vor, an seinem halbautomatischen Sturmgewehr CR223 ein Patent des baden-württembergischen Waffenproduzenten verletzt zu haben. Haenel weist das zurück. Nach Angaben eines Gerichtssprechers ist mit einem Urteil am Dienstag voraussichtlich nicht zu rechnen. Die beiden Unternehmen wollten sich auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht zu dem Verfahren äußern.

Der Vorwurf der Patentverletzung gegen das Thüringer Unternehmen spielt eine zentrale Rolle im Vergabeverfahren für das neue Sturmgewehr der Bundeswehr. Der Auftrag hat laut Ausschreibung einen Wert von bis zu 245 Millionen Euro. Haenel war im September vergangenen Jahres zunächst zum Sieger der Ausschreibung erklärt worden . Nach einer Beschwerde von Heckler & Koch hatte das Beschaffungsamt der Bundeswehr im Dezember 2020 seine Entscheidung aber rückgängig gemacht und angekündigt, den Auftrag zur Lieferung von 120.000 Sturmgewehren an Heckler & Koch vergeben zu wollen. Diese neue Entscheidung hatte das Amt mit "ernstzunehmenden Hinweisen auf mögliche Patentrechtsverletzungen" durch Haenel zu Lasten von Heckler & Koch begründet. Zu diesem Zeitpunkt hatte das baden-württembergische Unternehmen bereits die Klage gegen Haenel am Landgericht Düsseldorf eingereicht.

In dem Streit geht es um die sogenannte Over-the-Beach-Fähigkeit des Sturmgewehrs. Die Konstruktion ermöglicht das Ablaufen von eingedrungenem Wasser aus der Waffe. Im Kern geht es um Öffnungen an einem Verschlussteil der Waffe, durch die Wasser und Gas austreten kann. Die Konstruktion geht zurück auf eine Erfindung des US-Herstellers Colt von 1994, der an seinen Modellen eine Öffnung in dem Verschlussteil angebracht hatte. 2007 hatte Heckler & Koch drei weitere Öffnungen konzipiert und diese zusätzlichen Öffnungen mit einem Europäischen Patent geschützt.