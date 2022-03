Im Streit um den Ausschluss des Thüringer Waffenherstellers C.G. Haenel aus dem Vergabeverfahren für neue Bundeswehr-Sturmgewehre will das Oberlandesgericht Düsseldorf am 6. April sein Urteil verkünden. Das sagte die Vorsitzende Richterin am Mittwoch nach zweistündiger Verhandlung. Dabei ging es um eine Beschwerde von Haenel gegen eine Entscheidung der Vergabekammer des Bundeskartellamts. In dem Streit geht es um die Lieferung von 120.000 Waffen im Wert von bis zu 250 Millionen Euro.