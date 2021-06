Laut Vergabekammer in Bonn ist der Ausschluss von Haenel aus dem Verfahren und die Vergabe des Bundeswehr-Auftrags an den Konkurrenten Heckler & Koch rechtmäßig gewesen. Eine Neuberechnung des Angebots von Haenel habe ergeben, dass dieses teurer sei als das vom Konkurrenten aus Baden-Württemberg.

Der Suhler Waffenhersteller kündigte an, weitere rechtliche Schritte gegen seinen Ausschluss aus dem Vergabeverfahren einzulegen. Finanzchef Swen Lahl sagte MDR THÜRINGEN am Freitag, Haenel werde gegen die jüngste Entscheidung der Vergabekammer Beschwerde am Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen. "Wir sind enttäuscht über die Entscheidung", sagte Lahl. Haenel könne die von der Vergabekammer vorgelegte Begründung nicht nachvollziehen. Bis das Gericht eine Entscheidung fällt, könnten nach Expertenschätzung drei bis fünf Monate vergehen.