Das halbautomatische Sturmgewehr Modell CR223 von C.G. Haenel. Waffen eines ähnlichen Modells (MK556) will Haenel an die Bundeswehr verkaufen und klagt gegen den Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.

Das halbautomatische Sturmgewehr Modell CR223 von C.G. Haenel. Waffen eines ähnlichen Modells (MK556) will Haenel an die Bundeswehr verkaufen und klagt gegen den Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.

Das halbautomatische Sturmgewehr Modell CR223 von C.G. Haenel. Waffen eines ähnlichen Modells (MK556) will Haenel an die Bundeswehr verkaufen und klagt gegen den Ausschluss aus dem Vergabeverfahren. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Eigentlich sollte schon vor zwei Monaten ein Urteil verkündet werden. Doch das Gericht hatte das Verfahren noch einmal aufgeschnürt. Am Mittwoch sollen den Angaben nach Aspekte besprochen werden, die in dem Verfahren bisher nicht erörtert wurden. Mit einem Urteil wird am Mittwoch in Düsseldorf allerdings noch nicht gerechnet.