Seitdem die Zahl der Einbrüche in den Wohngebieten rund um die Suhler Erstaufnahme dramatisch gestiegen ist, hat die Polizei ihr Aufgebot massiv verstärkt. Zwei Sonderdezernate wurden von Polizei und Staatsanwaltschaft eingerichtet. Nach Angaben von Migrationsminister Dirk Adams hat der massive Einsatz Früchte getragen. Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (B90/Die Grünen) Bildrechte: imago images / Steve Bauerschmidt

Nach der Kabinettsitzung am Dienstag sagte er, dass die Einbruchsserie deutlich zurückgegangen, wenn nicht sogar gestoppt ist. Bei der starken Polizeipräsenz solle es aber weiter bleiben. Laut Adams sitzen fünf mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft, nach einem weiteren werde noch gesucht.

Mehr Polizei und Ordnungskräfte in der Unterkunft

Auch in der Unterkunft selbst wurde reagiert. Statt bisher nur zwei, sind ab sofort immer drei Polizisten werktags in der Erstaufnahme vor Ort. Der Ordnungsdienst wurde von zehn auf 15 Mitarbeiter verstärkt. In den nächsten Wochen soll in der Unterkunft außerdem ein Schließsystem installiert werden. Nur wer eine Berechtigungskarte hat, kann dann die Türen öffnen. Bisher habe es das in der Einrichtung nicht gegeben.

Landesamt für Migration geplant

Damit Entscheidungen künftig schneller getroffen werden können, soll nun auch so schnell wie möglich das angekündigte Landesamt für Migration eingerichtet werden. Wann es seinen Betrieb aufnimmt, konnte der Minister aber nicht sagen. Das hänge auch davon ab, ob im Herbst ein neuer Landtag gewählt wird oder nicht. Vermutlich aber werde bis zu einem Dreivierteljahr ins Land gehen.

Suhler Oberbürgermeister fordert die Schließung

Dem Suhler Oberbürgermeister André Knapp dauert das viel zu lang. Er will vor allem das, wie er sagt, "unerträgliche Zuständigkeitswirrwarr" lösen. Denn zuständig sind gleich mehrere Abteilungen in verschiedenen Ministerien und dann noch das Landesverwaltungsamt. Fordert die Schließung der Einrichtung: Suhls Oberbürgermeister André Knapp (CDU) Bildrechte: dpa

"Wenn man das auseinanderdividiert, gibt es acht verschiedene Zuständigkeiten - und das behindert uns einfach. Wichtige Entscheidungen dauern einfach viel zu lang", so der Oberbürgermeister. Er fordert deshalb die Schließung der Einrichtung und hat eine entsprechende Petition im Thüringer Landtag eingereicht. Die Unterlagen seien am vergangenen Donnerstag nach Erfurt geschickt worden. Nachdem die Petition veröffentlich wurde, müssen innerhalb von sechs Wochen 1.500 Unterschriften gesammelt werden. Nur so kann eine Anhörung im Landtag erreicht werden.

Das dürfte keine Hürde sein. Denn vor allem die Anwohner rund um die Flüchtlingsunterkunft haben den Kanal gestrichen voll. In manchen Häusern sei inzwischen zum dritten Mal eingebrochen worden, sagte Hans-Dieter Licht. Der Großvater von 13 Enkeln macht sich vor allem Sorgen um die Kinder. "Wir reden immerzu von Rassismus, aber die Kinder, die hier aufwachsen, die kriegen ja mit, dass sich die Eltern verbarrikadieren. Und die verbinden das dann auch schon mit denen da oben in der Unterkunft", so Licht. Da werde der Rassismus bei den Kindern ungewollt geboren. So wollte man nie werden, fügte der vielfache Opa noch hinzu.