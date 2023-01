Tafel und Kindertafel bleiben vorerst in den gewohnten Räumen im Wohngebiet Nord. Künftig sollen sie aber näher ins Stadtzentrum rücken. Geeignete Räume dafür werden noch gesucht. Denkbar seien auch zwei Ausgabestellen, hieß es.

Die Tafel in Suhl hat einen neuen Betreiber. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Suhler Tafel versorgt zweimal in der Woche je rund 100 bedürftige Menschen mit Lebensmitteln. Die Kindertafel schmiert für knapp 400 Schüler in der Schulzeit gesunde Pausenbrote.

Im Mai des vergangenen Jahres hatte die Tafel in Suhl noch vor dem Aus gestanden. Damals fehlten 22.000 Euro eingeplanter Fördermittel, später fand sich eine Übergangslösung. Angesichts einer steigenden Zahl von Flüchtlingen, insbesondere nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, geriet die Einrichtung erneut an ihre Grenzen. Weil die Tafel den Ansturm nicht mehr bewältigen konnte, wurden im August keine neuen Kunden mehr aufgenommen.