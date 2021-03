Gedenken Thüringerin zündet Tausende Kerzen für Corona-Opfer an

Mit Gummistiefeln an den Füßen und einem Filzhut auf dem Kopf steht Getrud Schop auf einer Wiese in Zella-Mehlis. Auch am Donnerstag ist sie gekommen, um weitere Grabkerzen anzuzünden. Wie ein großes Mandala stehen schon Tausende Kerzen um sie herum. Schon im vergangenen Jahr hatte sie begonnen, für jedes Corona-Opfer in Deutschland eine Grabkerze anzuzünden. "Ich habe ganz viele Zahlen gehört und Statistiken gelesen, aber nicht gesehen, dass die Zahlen auch in den Herzen der Menschen ankommen", erklärt sie den Hintergrund ihrer Aktion.

Die abstrakten Corona-Zahlen konkret machen

Aufhören möchte Gertrud Schop erst wenn es ein Heilmittel gibt. Bildrechte: MDR / Marlene Drexler Zu Beginn nahm sie sich vor, für jeden Infizierten in Deutschland eine Kerze aufzustellen und anzuzünden: "Es dauerte genau eine Woche, bis ich gemerkt habe, das kann ich nicht leisten." Aber auch die Todeszahlen ließen die Fläche aus Kerzen rasant wachsen. Aufhören wollte Schop erst, wenn es ein Heilmittel gibt, um zu verdeutlichen, wie viele Menschen und Schicksale von dem Virus betroffen sind. "Wir müssen uns die Empathie bewahren", findet sie.



Als traurig empfinde Schop nicht, dass Menschen sterben. Der Tod gehöre zum Leben dazu. Die Frage sei, wie ein Mensch stirbt: "Wie einsam und allein viele Menschen im letzten Jahr gestorben sind, das ist entsetzlich." Die Kranken hätten nur noch den Umgang mit dem Klinikpersonal gehabt und auch das hätte nur kurz am Patienten bleiben können.

Mehr als 30.000 Kerzen angezündet

Die Kerzen hat Gertrud Schob fast ganz alleine augestellt. Bildrechte: MDR / Marlene Drexler Als im Dezember der erste Impfstoff hierzulande zugelassen wurde, waren mehr als 30.000 Menschen in Deutschland mit oder am Coronavirus gestorben. Schop hat die Kerzen in mehreren Aktionen fast ganz alleine aufgestellt. Erinnern an die Verstorbenen, einen Ort der Trauer für die Hinterbliebenen schaffen und gleichzeitig eine Mahnung für die Menschen sein, die das Coronavirus nicht ernst nehmen - das möchte sie mit ihrer Aktion erreichen, sagt sie. Die Arbeit habe viel mit ihr gemacht: "Bei den ersten Kerzen denkst du an die Verstorbenen. Irgendwann tut dir alles weh und du hast keine Lust mehr, auf dem kalten Boden zu sitzen." Dann hole sie sich das nächste Päckchen und plötzlich sei da wieder eine besondere Konzentration, erzählt Schop.

Erste Kerze steht seit einem Jahr