In Thüringen fehlen wegen mangelnder Spendenbereitschaft immer mehr Blutkonserven. So meldet das Institut für Transfusionsmedizin in Suhl aktuell nur etwa ein Drittel der sonst vorhandenen Konserven. Geschäftsführer Wolfgang Wehner sagte MDR THÜRINGEN, bei Deutschlands größtem kommunalen Blutspendedienst lägen derzeit nur noch etwa 1.000 Konserven in den Regalen. Pro Tag würden rund 500 Blutkonserven von den Krankenhäusern angefordert.