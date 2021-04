Der Suhler Tierpark kritisiert fehlende Hilfe des Landes für die Zoos in Thüringen. Geschäftsführerin Andrea Bache sagte MDR THÜRINGEN, allein in den letzten vier Monaten Zwangspause seien dem Tierpark 50.000 bis 60.000 Euro verloren gegangen. Die Einbußen müsse der Park nun selbst erwirtschaften oder durch Spenden und den Förderverein generieren. Etwa 13.000 Gäste wären normalerweise in dieser Zeit gekommen.

Rehe im Tierpark Suhl Bildrechte: MDR/Sascha Richter