"Hier beißt sich die sprichwörtliche Katze in den Schwanz", sagt Ingrid Ehrhardt. Sie sitzt für die Freien Wähler im Stadtrat ist die Chefin des Finanzausschusses. "Natürlich wollen wir, dass Flüchtlinge hier weiter trainieren können, aber wir als Stadt dürfen schlichtweg nicht investieren. Das Landesverwaltungsamt erinnert uns ständig daran, sparsam zu sein", so die Finanzausschusvorsitzende. Für Suhl geht es um viel Geld. In diesem Jahr klafft im Haushalt ein Loch von rund neun Millionen Euro. Thüringen zahlt die dringend nötigen Sonderzulagen nur dann, wenn sich Suhl an das Haushaltssicherungskonzept hält.