In Suhl ist ein Mann an einem Zebrastreifen angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Polizei passierte der Unfall am Dienstagmorgen. Ein Autofahrer wollte demnach abbiegen und übersah dabei den 64-jährigen Fußgänger auf dem Zebrastreifen. Es kam zum Zusammenstoß.