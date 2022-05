Am Rennsteigtunnel auf der A71 ist es am Dienstagmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Die Autobahn in Richtung Schweinfurt war für Stunden in Richtung Süden voll gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Gräfenroda von der Autobahn abgeleitet. Gegen 15.30 Uhr hatte sich ein Stau bis zur Autobahn-Abfahrt Ilmenau-West gebildet. Auf der Umleitung durch Ilmenau und Stützerbach mussten Autofahrer zeitweise über einer Stunde warten. Am späten Nachmittag wurde der Tunnel wieder freigegeben.