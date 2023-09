Elf Menschen sind bei einem Brand in einem Wohnblock in Suhl mit einem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Feuerwehr evakuierte 14 Menschen mithilfe einer Drehleiter aus dem Gebäude in der Großen Beerbergstraße, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.