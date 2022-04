Suhl Volkshochschulkurs führt in moderne Ahnenforschung ein

Na, wie weit in die Vergangenheit kennen Sie die Geschichte ihrer Familie? Bei den meisten hört es wahrscheinlich bei den Eltern der Großeltern, also der Urgroßmütter und -väter auf. Aber wäre es nicht interessant zu wissen, wo und wie die eigenen Urahnen gelebt haben? Waren sie arm oder reich, verheiratet oder verwitwet? Lebten sie lange oder ereilte sie ein schneller Tod? Wer neugierig ist, darf sich der Ahnenforschung widmen. Aber, wie den Einstieg finden? Hier gibt's drei Tipps für den Anfang. Darüber hinaus bietet die VHS Suhl jetzt einen Kurs für Interessierte an.

1. Mit Eltern und Verwandten sprechen

Der erste, ganz unbürokratische Schritt ist das Gespräch mit allen noch lebenden Verwandten zu suchen. In ihnen schlummert ganz sicher Wissen aus erster, aber auch zweiter und vielleicht dritter Hand. Leben die Großeltern noch, können die mindestens noch etwas über ihre eigenen Großeltern berichten. Und damit steckt man schon mitten drin in der Ahnenforschung!

2. Sammeln und sichern, was da ist

Was nicht aufgeschrieben wird, geht irgendwann verloren. Insofern ist es angeraten, die neu gewonnenen Informationen aufzuschreiben. Neben dem mündlich Überliefertem sollte man auch schauen, was an Dokumenten vorhanden ist. Dafür ist möglicherweise ein Gang auf den Dachboden oder in den Keller nötig - wenn es geht, nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch bei den Eltern oder Großeltern. Finden sich dort womöglich noch unentdeckte Hinterlassenschaften? Das können Fotos, Briefe, Urkunden oder andere Arten von Dokumenten sein. Alles sammeln, sichern und Verknüpfungen suchen.

3. Kirchenbücher - Das A und O der Ahnenforschung

Die wichtigste Quelle innerhalb der Familienforschung sind und bleiben die Kirchenbücher. Sie geben Aufschluss über alle kirchlichen Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen, Beerdigungen und Konfirmationen. In Thüringen werden alle Kirchenbücher der Evangelischen Kirche im Landeskirchenarchiv in Eisenach aufbewahrt. Der gesamte Bestand umfasst etwa 60.000 Bücher aus mehr als 3.000 Thüringer Gemeinden. Die frühesten Exemplare datieren in die Zwanzigerjahre des 16. Jahrhunderts. Auf der Internetseite Archion.de werden sie fortlaufend digitalisiert. Dort finden sich neben den evangelischen Archiven auch Bistumsarchive. Um auf sie zugreifen zu können, müssen sich Interessierte allerdings ein Konto einrichten und eine Gebühr bezahlen. Wichtig ist zu außerdem zu wissen, dass Studium von Kirchenbüchern ein wenig Übung und Geduld verlangt, auch weil sie handschriftlich und in altdeutscher Schrift verfasst sind. Kirchenbücher werden in Thüringen nach und nach digitalisiert. Bildrechte: IMAGO / epd

VHS-Kurs in Suhl zur Vertiefung