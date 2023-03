Suhl: Einsatz der Polizei nach Streit in Erstaufnahme

1 min

Wegen eines Streits zwischen Bewohnern in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Suhl ist die Polizei am Donnerstag ausgerückt. Während der Essensausgabe waren mehrere Männer aneinandergeraten.

