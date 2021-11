In einem Streit des Suhler Waffenherstellers C.G. Haenel mit der Schwärzwälder Firma Heckler & Koch haben die Thüringer am Dienstag eine Niederlage hinnehmen müssen. Laut Landgericht Düsseldorf verletzt das Sturmgewehr "CR 223" des Suhler Waffenbauers das Patentrecht von Konkurrent Heckler & Koch. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.

Heckler & Koch hat hierzu ein Patent, dessen Verletzung die Schwarzwälder Firma dem Thüringer Konkurrenten vorwirft. Haenel wiederum hält das Patent für nichtig und will es in einem separaten Verfahren vor dem Bundespatentgericht in München kippen.