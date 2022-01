Von November bis März sind die Straßenwärter der Autobahnmeisterei in Zella-Mehlis jeden Tag 24 Stunden im Einsatz. Die rund 50 Mitarbeiter arbeiten dabei in drei Schichten, es gibt einen Früh-, einen Tag-, und einen Nachtdienst.

Die Mitarbeiter treffen sich zuerst in einem Aufenthaltsraum. Trotz früher Stunde ist die Stimmung hier munter. Schaut man sich in der Runde um, fällt eines auf: Die Truppe ist sehr männlich. Die einzige Ausnahme heißt Carolin Seidel. Die 33-jährige gebürtige Erfurterin hat ihre Ausbildung zur Straßenwärterin im ostthüringischen Hermsdorf gemacht. Seit zehn Jahren gehört sie nun schon zu der Truppe in Zella-Mehlis.

Carolin Seidel schätzt an ihrer Arbeit, dass sie so abwechslungsreich ist und sie dabei körperlich immer in Bewegung ist: "Mit war schon immer klar: Ein Bürojob, das wäre nichts für mich." Dass sie die einzige Frau in der Südthüringer Truppe ist stört sie nicht - eigentlich spiele das keine große Rolle: "Wir sind einfach ein gutes Team."