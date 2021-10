Der Suhler Waffenhersteller Merkel und dessen Tochterfirma C.G. Haenel sind 2021 erfolgreicher gewesen als im vergangenen Jahr. Wie ein Firmensprecher sagte, wurden deutlich mehr Gewehre verkauft. Der Umsatz steige voraussichtlich um 20 Prozent auf rund 21 Millionen Euro. Damit komme man auf das Niveau vor Corona, also wie im Jahr 2019.

Zum Gewinn wurden keine Angaben gemacht. Finanzvorstand Swen Lahl spricht von einem guten Geschäftsjahr. 2021 konnten die pandemiebedingten Einbußen wieder wettgemacht werden. Die Merkel-Gruppe gehört dem staatlichen Rüstungsunternehmen Caracal aus Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Am Firmensitz in Suhl arbeiten rund 130 Menschen. Merkel stellt Jagdwaffen her, Haenel produziert Waffen für Polizei und Bundeswehr. Etwa zwei Drittel ihres Geschäfts macht die Merkel Gruppe mit Jagdwaffen und ein Drittel mit Gewehren für Behörden.