In der Zeitung hat sie sich nicht nur mit der Geschichte des Stadtteils beschäftigt, sondern auch mit der Kunst im öffentlichen Raum und am Bau. So lässt sich - auch wenn es die monoton und öde wirkenden Plattenbauten nicht vermuten lassen – beispielsweise ein Skulpturengarten in Suhl-Nord entdecken. Auch das war den Teilnehmenden ein Anliegen: Die schönen Seiten des oft als hässlich wahrgenommen Stadtteils aufzuzeigen.

Für Mario Herzberg hat die Entwicklung in Suhl-Nord etwas Positives, denn die Natur würde sich alles zurückholen - und das mit anzusehen, sei schön. Der 27-Jährige ist in Suhl-Nord aufgewachsen und wohnt noch immer dort. Wo früher Wohnblöcke standen, ist längst das Grün schon durchgekommen. Am liebsten spaziert er durch die angrenzenden Waldgebiete, sagt Herzberg. In seinem Zeitungsartikel hat er einen Rundweg mit all seinen Lieblingsorten erstellt.

Insgesamt sind mehr als neun Beiträge entstanden von zehn Autorinnen und Autoren. Die frisch gedruckten Zeitungen werden jetzt über die Briefkästen in Suhl-Nord verteilt. Für eine zweite Ausgabe hat der Verein bereits einen Förderantrag gestellt. Mit der Stadtteilzeitung wollten sie nicht nur die unterschiedlichen Perspektiven der derzeitigen oder ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner Suhl-Nords aufzeigen, sondern auch eine Plattform des Erinnerns bieten.

Der Verein wünscht sich, dass der Stadtteil im Gespräch bleibt, "ohne Verbitterung, ohne einen Blick von oben, ohne Zukunftsangst und auch ohne nostalgische Verklärung", heißt es. Um die Veränderungen der Zukunft zu meistern, bräuchte es vor allem aber auch einen Austausch mit den dort lebenden Menschen.

Was bleibt von Suhl-Nord?: Das ist eine der Fragen, mit der sich die Stadtteilzeitung beschäftigt. Bildrechte: Verein "unofficial.pictures"

Die Fachhochschule Erfurt, die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) und die Stadt Suhl haben gemeinsame Pläne für Suhl-Nord. Im September haben sie eine Kooperation unterzeichnet, um Suhl-Nord gemeinsam umzugestalten. So soll nach Angaben der LEG ein CO2-neutraler Stadtteil für Gewerbe und Forschung entstehen. Dabei soll der Schwerpunkt auf Holzwirtschaft und Fotovoltaik gelegt werden.

Die Revitalisierung der fast 150 Hektar großen Fläche soll 2040 abgeschlossen sein. Auch das Thüringer Wirtschaftsministerium will beim Aufbau eines Thüringer Holzclusters den Schwerpunkt auf Suhl-Nord legen. Die Abrissflächen, die der Stadt Suhl, der Städtischen Wohnungsgesellschaft (GeWo) und der Wohnungsbaugenossenschaft "Rennsteig" (AWG) gehören, sollen gemeinsam gewerblichen Investoren angeboten werden.

Fast 40 Hektar der Gesamtfläche sind jedoch im Privateigentum. Das würde gegen eine schnelle gewerbliche Nachnutzung sprechen, heißt es in dem Umsetzungskonzept. Denn die Privatflächen würden verstreut liegen und die Rechte sind teilweise noch ungeklärt.