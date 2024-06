Redaktionell gibt es laut Verlagsgeschäftsführer keine Veränderungen, alle Redaktionsstandorte mit rund 80 Mitarbeitern sollen in vollem Umfang bestehen bleiben. "Wir suchen auch weiterhin neue Volontäre, Redakteure und Editoren, zumal viele Kollegen bald in den Ruhestand gehen", so Heinkel. Der Verlag verspricht sich durch die Fusion der Lokalausgaben außerdem produktionstechnische und logistische Vorteile.