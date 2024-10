Auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt und Suhl wurden in der Vergangenheit Zugbegleiter immer wieder verbal, aber auch körperlich angegangen. Knackpunkt war oft, dass Fahrgäste keine gültigen Tickets besaßen. Laut der Zugbegleiter waren in die Konflikte regelmäßig Bewohner der Suhler Erstaufnahme für Flüchtlinge involviert. Im Frühjahr hatte sich der Betriebsrat der Süd-Thüringen-Bahn deshalb an die Politik gewandt.