Es ist eines der großen Themen in Thüringen vor den Wahlen: Hans-Georg Maaßen soll für die CDU in den Bundestag. "Ich bin von der CDU in Hildburghausen, Sonneberg und Schmalkalden-Meiningen darum gebeten worden", sagte Maaßen Anfang April. Seitdem rumort es in der Partei. Am Freitag soll abgestimmt werden, ob der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes für die Christdemokraten im Wahlkreis 196 antritt.

"Ich sehe die Gefahr, dass Herr Maaßen mit seiner großen Polarisierung nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der eigenen Partei Wähler verschreckt – in der Mitte der Gesellschaft", sagt der Vorsitzende der CDU in Thüringen, Christian Hirte. Bisher war Maaßen durch innerparteiliche Opposition aufgefallen. Nachdem er seinen Posten als Verfassungsschutzpräsident räumen musste, wurde er zur Galionsfigur der "Werteunion", einem ultrakonservativen Verein von CDU-Mitgliedern.